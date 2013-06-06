Тимошенко говорит, что Украина будет жить, пока есть настоящие журналисты

Как Тимошенко отмечает в поздравлении, переданном УНИАН, «знаю, что многие из вас не любят этот праздник и не воспринимают его, потому что действительно - какой «день журналиста» для тех, кто никогда не покидал битву, кто по жизни и каждое мгновение является журналистом?».

По словам Тимошенко, «в нелегкие времена, а именно такие сегодня переживает наша страна, журналисты - это не просто репортеры, операторы, блогеры, обозреватели, ведущие. Это люди, которые перед угрозой окончательного падения Правды и Свободы стоят на последней черте. Ваша способность в это время доносить людям не «темники», а реальность нашей жизни и является надеждой нации на выздоровление».

«В ваш день я просто хочу вас попросить: сделайте все возможное. Я знаю, что вы – делаете, - отмечает Тимошенко. - Сейчас пишу обо всех вас и чувствую, что меня переполняет гордость за каждого из вас, за то, что вы у всех нас есть. Так сложилось, что сегодня вы - тот антипод, который защищает всех нас от яда окончательного привыкания к несвободе».

«Я благодарю за это всех украинских журналистов, - отмечает Тимошенко. - Говорю «всем», потому что те, кто сломался, кто вошел в обслугу диктатуры, кто калечит сознание людей – тот потерял право так называться».

Как отмечает экс-премьер, обращаясь к журналистам, «вы пытаетесь выглядеть ироничными и малоэмоциональными прагматиками, которые якобы лишь отстраненно рассказывают о том, что происходит вокруг. Но я знаю, что это не так. Я знаю, за этой иронией прячутся самые пылкие в стране сердца, самые глубокие души и самые романтичные люди. Вы просто научились пропускать всю боль через себя без анестезии и публичных эмоций. Но именно эта боль вынуждает вас оставаться на лезвии бритвы, потому что такое ваше призвание – дышать в унисон с человечеством».

«Поздравляю вас еще раз, мои дорогие! Нет, не с профессиональным праздником, потому что журналист - это не только профессия, это - судьба, это - характер. Пока у нас есть настоящие журналисты, страна будет жить и стремиться к свободе», - подчеркивает Тимошенко.