Мирошниченко не знает, почему депутатам до сих пор не раздали послание Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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“Президент передал послание в Верховную Раду. Оно должно быть здесь размножено и роздано народным депутатам. Почему оно до сих пор еще не роздано - я не могу ответить, нужно спросить в Секретариате Верховной Рады”, - сказал Мирошниченко и добавил, что Президент свою работу выполнил, предоставив соответствующее послание.

Мирошниченко также добавил, что на базе этого послания должны формироваться Бюджетная резолюция и законотворческая деятельность.

Мирошниченко также выразил надежду, что послание депутаты получат уже на этой неделе.

Как сообщал УНИАН, 3 июня председатель ВР Владимир Рыбак заявил, что в Верховную Раду поступило Ежегодное послание Президента Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.