Мирошниченко не знает, почему депутатам до сих пор не раздали послание Януковича

12:41, 04 июня 2013
Политика
715 0

Представитель Президента Украины в Верховной Раде Юрий Мирошниченко не знает, почему Ежегодное послание главы государства до сих пор не роздано народным депутатам.

Мирошниченко надеется, что послание депутаты получат уже на этой неделе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

По теме: Рыбак: Ежегодное послание Януковича «раздается депутатам»

“Президент передал послание в Верховную Раду. Оно должно быть здесь размножено и роздано народным депутатам. Почему оно до сих пор еще не роздано - я не могу ответить, нужно спросить в Секретариате Верховной Рады”, - сказал Мирошниченко и добавил, что Президент свою работу выполнил, предоставив соответствующее послание.

Мирошниченко также добавил, что на базе этого послания должны формироваться Бюджетная резолюция и законотворческая деятельность.

Мирошниченко также выразил надежду, что послание депутаты получат уже на этой неделе.

Как сообщал УНИАН, 3 июня председатель ВР Владимир Рыбак заявил, что в Верховную Раду поступило Ежегодное послание Президента Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter