Рыбак: Ежегодное послание Януковича «раздается депутатам»

“Послание Президента есть в Верховной Раде, и оно раздается всем депутатам Верховной Рады для работы”, - сказал спикер.

В то же время на вопрос журналистов, представит ли Президент сам свое послание в ВР, Рыбак отметил, что депутаты плохо слушают докладчиков. “Поэтому если будет ситуация в парламенте, что они хотят послушать и будет уважение к Президенту – конечно, Президент придет и пообщается”, - сказал он.

Как сообщалось, Конституция Украины предусматривает ежегодные выступления Президента с посланием в ВР. В последний раз Виктор Янукович выступал с трибуны парламента с посланием в феврале 2012 года. Тогда из-за демарша оппозиции Президент, уже находясь на трибуне, несколько минут не мог начать свое выступление. Оппозиция скандировала: "Юле - волю!", призывая тем самым освободить экс-премьера Юлию Тимошенко, осужденную к семи годам заключения за превышение власти при подписании в 2009 году газового соглашения с РФ.

После этого инцидента обращения Януковича к парламентариям были письменными, что, по мнению оппозиции, является нарушением.