Под Смоленском не хватает земли для памятника Качинскому

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко заверила, что фрагменты разбившегося под Смоленском польского президентского Ту-154 будут переданы польской стороне по завершении расследования.

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как только закончатся следственные действия, будет вынесено процессуальное решение, безусловно, фрагменты самолета сразу будут возвращены польской стороне. Эта тема настолько щепетильна и чувствительна, что следствие ведется с огромным вниманием, чтобы ни у кого потом не было никаких вопросов по качеству следственных действий», - сказала она.

По словам Матвиенко, сегодня уже ведутся технические переговоры по порядку возврата в Польшу фрагментов самолета.

Маршал сената Польши Богдан Борусевич со своей стороны отметил, что Варшава ожидает как можно более скорого возвращения фрагментов, "так как польская прокуратура не в состоянии завершить без них следствие".

"Принципиальное решение о сооружении памятника на месте трагедии было принято руководством наших государств. Сейчас в рамках рабочей группы идет согласование самого проекта, поскольку проект выполнен очень большой, и он не может расположиться на территории, поскольку там частные земли и земли Минобороны. Сейчас идут технические консультации, как сделать этот проект приемлемым для этого места, как его построить, - добавила Матвиенко. - Я надеюсь, что этот вопрос будет решен без затяжки, но надо окончательно согласовать параметры, размер, надпись, все, что относится собственно к внешнему облику памятника".

Справка УНИАН. делегация польских высокопоставленных лиц во главе с Президентом Лехом Качинским 10 апреля 2010 года летела на мероприятия, приуроченные 70-й годовщине Катынской трагедии, которая считается одной из наиболее трагических страниц в истории Польши.

Президентский самолет упал при посадке в условиях тумана в аэропорту российского города Смоленск.

Межгосударственная авиационная комиссия, контролируемая российской властью, назвала причиной трагедии ошибки пилотов, которые якобы под давлением высокопоставленных лиц на борту пытались посадить самолет " любой ценой", потому что Президент опаздывал на мероприятия в Катыни.

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В официальном польском отчете главной причиной катастрофы также названы ошибки пилотов, из-за которых они оказались слишком низко над землей, где зацепили крылом дерево, в результате чего самолет упал на землю. Но в то же время в отчете указано на соответственность российских диспетчеров, которые, в частности, подавали пилотам неправильные данные о местонахождении самолета.

Однако, группа депутатов крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PIS) в обнародованном в сентябре 2012 года отчете заявила о специально организованном убийстве делегации польских высокопоставленных лиц, отметив, что самолет упал в результате "двух взрывов": одним из них, по их версии, была отломана часть крыла, а второй - уничтожил полностью весь самолет.

10 апреля 2013 года лидер PIS Ярослав Качинский призвал соотечественников бороться за то, чтобы узнать истинные причины Смоленской авиакатастрофы, которая унесла жизни 96 поляков во главе с Президентом и его родным братом-близнецом Лехом Качинским. "Правы те, кто говорит, что если согласимся с тем, что делается вокруг Смоленска, то с Польшей можно будет сделать что-нибудь", - сказал Качинский.