Новая российская экспертиза обломков самолета Качиньского не нашла следов взрыва

Новая экспертиза обломков польского самолета Ту-154 не выявила следов взрыва.

Как сообщили УНИАН в Следственном комитете РФ, в период с 18 февраля по 7 марта в Москве и Смоленске была проведена совместная работа следователей Следственного комитета Российской Федерации и представителей Главной военной прокуратуры Республики Польша в рамках расследования катастрофы 10 апреля 2010 года польского Ту-154М при посадке на аэродром «Смоленск - Северный».

В частности, с участием российских и польских экспертов были произведены осмотры изъятого ствола березы, с которой в ходе посадки перед разрушением о землю столкнулось воздушное судно.

В ходе данных следственных действий изъято более 300 образцов, по которым будут произведены различные судебные экспертизы, как на территории России, так и в Польше.

«Изъятые объекты были исследованы российскими и польскими экспертами в области трасологии, металловеденья, взрывотехники с применением специальных технических средств. По результатам произведенных осмотров и исследований экспертами установлено, что на осмотренных и исследованных объектах какие-либо следы взрыва отсутствуют», - говорится в сообщении.

Кроме того, по запросу польской стороны на месте авиакатастрофы в Смоленской области совместно произведены дополнительные осмотры дерева и фрагментов разбившегося польского самолёта, находящихся на территории аэродрома «Смоленск - Северный», а также изъяты образцы конструкции воздушного судна для сравнительного исследования.

Данные следственные действия проведены в рамках исполнения запроса о правовой помощи Главной военной прокуратуры Республики Польша.

Справка УНИАН. Польский Ту-154 с делегацией высокопоставленных чиновников во главе с Президентом Лехом Качинским разбился во время захода самолета на посадку на аэродроме в российском Смоленске 10 апреля 2010 года.