К Януковичу на Банковую приедет вице-президент Европарламента

Янукович сегодня встретится с вице-президентом Европарламента.

Сегодня в 15.00 Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с вице-президентом Европейского парламента Яцеком Протасевичем (АПУ, ул. Банковая, 11). Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, аккредитация представителей СМИ проводится до 11.30 по тел. +380 (44) 255-63-18.

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