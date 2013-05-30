К Януковичу на Банковую приедет вице-президент Европарламента
10:13, 30 мая 2013Политика
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Янукович сегодня встретится с вице-президентом Европарламента.
Яцек Протасевич встретится с Януковичем
Сегодня в 15.00 Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с вице-президентом Европейского парламента Яцеком Протасевичем (АПУ, ул. Банковая, 11).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, аккредитация представителей СМИ проводится до 11.30 по тел. +380 (44) 255-63-18.
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