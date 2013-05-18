За избиение журналистки в Киеве милиция открыла уголовное производство
Милиция открыла уголовное производство за избиение журналистки «5 канала» Ольги Сницарчук.
Шевченковское райуправление киевской милиции открыло уголовное производство по факту избиения неизвестными журналистки «5 канала» Ольги Сницарчук после акции протеста «Вставай, Украина!», состоявшейся сегодня в Киеве.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в г. Киеве, уголовное осуществление открыто за ст. 125 (преднамеренно легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины с последующим его внесением в Единый реестр досудебных расследований.
Также в милиции не исключили переквалификации статьи УС, которое может возникнуть в зависимости от заключения врачей судебно-медицинской экспертизы, на прохождение которой отправлена побитая журналистка.
Как сообщал УНИАН, сегодня возле здания главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской неизвестные молодые люди спортивного телосложения побили журналистку «5 канала» Сницарчук и фотографа Влада Соделя.
По словам Соделя, он и Сницарчук снимали избиение «свободовцев»
«На нас напали около 10 человек в спортивных костюмах. Мы снимали, как они избивали «свободовцев», и им это категорически не понравилось», - рассказал фотограф.
Содель сообщил, что они побили их до крови, в частности в Сницарчук разбита губа и побиты руки, телефон также разбит. Сам Содель, который пытался ее защитить, также получил легкие повреждения.
Он остался на месте события оформлять протокол о преступлении, в то время как Сницарчук забрали в больнице скорой помощи для снятия побоев.
Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили стражей порядка защитить их.