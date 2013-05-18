За избиение журналистки в Киеве милиция открыла уголовное производство

Шевченковское райуправление киевской милиции открыло уголовное производство по факту избиения неизвестными журналистки «5 канала» Ольги Сницарчук после акции протеста «Вставай, Украина!», состоявшейся сегодня в Киеве.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в г. Киеве, уголовное осуществление открыто за ст. 125 (преднамеренно легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины с последующим его внесением в Единый реестр досудебных расследований.

Также в милиции не исключили переквалификации статьи УС, которое может возникнуть в зависимости от заключения врачей судебно-медицинской экспертизы, на прохождение которой отправлена побитая журналистка.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле здания главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской неизвестные молодые люди спортивного телосложения побили журналистку «5 канала» Сницарчук и фотографа Влада Соделя.

По словам Соделя, он и Сницарчук снимали избиение «свободовцев»

«На нас напали около 10 человек в спортивных костюмах. Мы снимали, как они избивали «свободовцев», и им это категорически не понравилось», - рассказал фотограф.

Содель сообщил, что они побили их до крови, в частности в Сницарчук разбита губа и побиты руки, телефон также разбит. Сам Содель, который пытался ее защитить, также получил легкие повреждения.

Он остался на месте события оформлять протокол о преступлении, в то время как Сницарчук забрали в больнице скорой помощи для снятия побоев.

Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили стражей порядка защитить их.