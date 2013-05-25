Большинство депутатов Европарламента поддерживают Тимошенко

Об этом заявил вице-президент Европейского парламента Отмар Карас во время Конференции "Ответственная политика в Европе - 50 лет после Роберта Шумана", сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Большинство Европейского парламента на стороне Тимошенко, и мы все приветствовали решение Европейского суда по правам человека по делу Тимошенко, поскольку это решение поддержало нашу позицию относительно защиты Тимошенко и четко продемонстрировало, что происходит в Украине", - заявил он.

Кроме того, Карас подчеркнул, что вопрос Тимошенко и ситуация в Украине постоянно обсуждаются в Европейской комиссии и Европарламенте.

*** Конференция "Ответственная политика в Европе - 50 лет после Роберта Шумана", организованная Институтом Шумана, проходит в Будапеште (Венгрия) 24 мая.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля ЕСПЧ установил нарушение двух статей Конвенции по правам человека по делу Тимошенко.

По теме: В деле Тимошенко ЕСПЧ увидел нарушение двух статей Конвенции по правам человека

Судьи единогласно признали нарушение параграфа первого статьи 5 конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), нарушение параграфа четвертого статьи 5 конвенции (право инициировать производство для установления законности задержания), а также нарушение параграфа пятого статьи 5 конвенции (право на возмещение за незаконный арест или задержание).

Кроме того, судьи единогласно признали нарушение статьи 18 Конвенции по правам человека, которая запрещает применение ограничений прав и свобод для других целей кроме тех, которые установлены конвенцией.

Комментируя решение ЕСПЧ, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что суд не установил политических мотивов ее ареста. «Европейский суд признал, что сам факт того, что Тимошенко была политическим деятелем, не доказывает ее политическое преследование», - сказал Пшонка.