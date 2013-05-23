Комитет Украина-ЕС начал свою работу

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня состоялось учредительное собрание Комитета парламентского сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом в его украинской части в составе 14 народных депутатов, что позволило иметь кворум и принимать легитимные решения. Председателем на заседании с согласия всех присутствующих был избран народный депутат Украины Борис Тарасюк.

Под председательством Тарасюка Комитет на своем заседании принял большинством голосов решение об избрании двух сопредседателей украинской делегации, которые будут председательствовать по очереди. За это решение проголосовало 10 народных избранников.

Кроме того, на Комитете парламентского сотрудничества народный депутат Украины Петр Порошенко был избран от оппозиции одним из сопредседателей украинской делегации Комитета парламентского сотрудничества между Украиной и ЕС. Второго сопредседателя украинской части КПС должна подать Партия регионов.