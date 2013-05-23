Яценюк: ВСК должна выяснить роль Клюева и Захарченко в «организации провокаций»

Об этом заявил председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк на заседании парламента, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

Он отметил, что сегодня в повестке дня Верховной Рады стоит вопрос о создании Временной следственной комиссии, которая должна расследовать факты избиения журналистов, «факты заведомо спланированной провокации руководством МВД, факты, которые указывают на то, что секретарь СНБО Андрей Клюев лично занимался подготовкой этих провокаций, лично занимался так называемым антифашистским маршем и имеет отношение как к избиению журналистов, так и к тем массовым беспорядкам, которые произошли 18 мая».

Яценюк также подчеркнул, что, по информации оппозиции, «из всех областей Украины за деньги, когда раздавалось 250 грн каждому государственному служащему, в город Киев спецпоездами и спецавтобусами свозились украинцы, которых Партия регионов, как фашисты, гнала на принудительные работы».

«Так формировался так называемый антифашистский марш», - заявил лидер фракции «Батькивщина».

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ВСК, по его словам, должна также выяснить, «кто давал указание областным администрациям, почему в рабочий день с рабочих мест сняли учителей и врачей…».

«Фашизм возник тогда, когда Партия регионов пришла к власти и начала колоть Украинское государство, как это происходило в 2004 году», - сказал Яценюк.

По его словам, кроме того, ВСК должна выяснить роль и место министра внутренних дел Украины Захарченко в организации событий 18 мая.

«Почему министр внутренних дел Украины здесь, выступая с высокой трибуны Верховной Рады, нагло солгал. Солгал о фактических обстоятельствах и материалах дела, зная, что это не отвечает действительности и что он персонально и его люди инструктировали гопников и имели непосредственное отношение к тем провокациям, которые происходили 18 мая», - подчеркнул он.

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Яценюк сообщил, что в Интернет-СМИ опубликованы фотографии министра внутренних дел на крыше гостиницы «Интерконтиненталь» вместе с начальником Главного управления МВД в городе Киеве господином Коряком, «которые 18 мая из здания этой гостиницы наблюдали за беспорядками и провокациями, которые происходили тогда, когда начали избивать украинских журналистов, когда начали делать то, что в каждой стране влечет за собой отставку министра внутренних дел, председателя СБУ, всего звена правоохранительной системы по городу Киеву».

По его словам, факт того, что вчера премьер-министр Николай Азаров лишил аккредитации представителей СМИ, которые выразили протест против избиения журналистов 18 мая на заседании Кабмина, - это еще одно свидетельство того, что «эта власть была задействована в провокациях и эта власть, как тараканы, боится света».

Он также отметил, что Президент Украины Виктор Янукович обязан был немедленно отозвать из отпуска генерального прокурора «и начать уголовное производство по фактам избиения граждан Украины и журналистов».

«Все ваши провокации, все ваши драки, покупка людей, которые вы устроили на митинге 18 мая - ни к чему не приведут. Вы утратили доверие народа Украины, и вы потеряете власть в стране», - отметил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, по требованию оппозиции Верховная Рада приняла решение о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов нападения на представителей средств массовой информации 18 мая 2013 года в Киеве по адресу улица Владимирская, 15 и расследования других фактов давления на средства массовой информации, препятствования законной профессиональной деятельности журналистов. «За» проголосовали 354 депутата.