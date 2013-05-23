Вилкул провел встречу с премьером Федеральной земли Бранденбург

Александр Вилкул и Матиас Платцек обсудили состояние торгового и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Германией, в частности, с Федеральной землей Бранденбург, и перспективы развития двустороннего партнерства. Также в мероприятии принял участие Посол Украины в ФРГ Павел Климкин.

«Эта встреча даст новый импульс партнерству Федеральной земли Бранденбург и Украины. К сожалению, в прошлом году в связи с мировым кризисом объем двусторонней торговли между Украиной и землей Бранденбург сократился почти на 25% до 163 млн. евро. Но потенциал нашего сотрудничества - велик. Среди перспективных отраслей сотрудничества - энергосберегающие технологии, машиностроение, металлургия, деревообрабатывающая и бумажная промышленность, агропромышленный комплекс», - сказал Александр Вилкул.

На сегодняшний день главными статьями отечественного экспорта в Бранденбург являются комплектующие для автомобилестроительной промышленности, которые составляют 40,2% от общего объема экспорта, товары текстильной (16,6%) и металлургической промышленности (2,6%). В обратном направлении из земли Бранденбург в Украину импортируются электрическое оборудование - 21,8% от общего объема импорта, металлические изделия (19,5%), машины и оборудование (13,3%) товары бумажной промышленности (7,9%) и агропромышленного комплекса (12,3%).

«Для Украины также будет полезным опыт городов и коммун Федеральной земли Бранденбург в модернизации ЖКХ. Германия - признанный лидер в развитии энергоэффективных и энергосберегающих технологий, которые ФРГ успешно применила при санации жилищных фондов и коммунальных предприятий Восточной Германии. Сейчас разрабатывается общий немецко-украинский комплексный проект «Энергоэффективный город», которым предусматривается ряд мероприятий по санации жилищных фондов и управления коммунальным хозяйством в городах Украины. Пилотной площадкой этого проекта определен город Жолква Львовской области», - сказал Александр Вилкул.

Александр Вилкул отметил, что одним из ключевых направлений его деятельности является имплементация лучшего европейского опыта управления регионами в украинскую практику. В апреле 2013 года в Днепропетровске прошла первая в Украине конференция Ассамблеи Европейских регионов (АЕР). В работе конференции приняло участие около 200 делегатов из более 25 стран мира.

«По итогам работы конференции был подписан Протокол сотрудничества между Кабинетом Министров Украины и Ассамблеей Европейских регионов. Сейчас в соответствии с этим Протоколом создается Координационный центр для имплементации лучших европейских практик в регионах Украины. В том числе - успешного опыта земли Бранденбург», - сказал Александр Вилкул.