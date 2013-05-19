СМИ: Избиением журналистов мог руководить глава организации Молодых регионов

В нападении на журналистку "5 канала" Ольга Сницарчук и фотографа Влада Соделя в субботу, вероятно, участвовал председатель Белоцерковской городской организации "Молодых регионов". Об этом сообщает Украинская правда.

В частности, на фото Влада Соделя, сделанных во время нападения молодчиков, видно мужчину в черной рубашке, который все время пристально наблюдал за агрессивными действиями ребят.

На видео также хорошо видно, что он всегда сопровождает агрессоров.

Именно он вступает в разговор с вице-спикером Русланом Кошулинским, когда тот пытается урегулировать конфликт.

То же время, как видно на фото, он очень похож на голову Белоцерковской городской молодежной организации "Молодые регионы", которая является молодежным крылом Партии регионов, Василия Бойко.

Как сообщалось, в одном из нападавших журналисты опознали Вадима Титушка, который также живет в городе Белая Церковь.

Кроме того, на других фото Соделя рядом с Титушком при нападении на журналистов можно увидеть другого парня в серой футболке и кепке.

Он присутствует на фото со страницы Титушка к социальной сети Вконтакте, которая впоследствии была удалена.

Игорь Незгодного разместил на своей странице в Facebook скриншот, на котором видно, как этот парень стоит в субботу на митинге, организованном Партией регионов, с ксивой администрации мероприятия. По данным Незгодного, парня зовут Арсен Капанский.

Как известно, в Партии регионов опровергли тот факт, что журналистов избили участники Антифашистского митинга.

"Мы категорически отвергаем обвинения, что в драке на митинге оппозиции на улице Житомирской были замечены участники Антифашистского митинга. В момент, когда произошла драка, участники нашего митинга были на Европейской площади", - заявлял нардеп от ПР Виталий Журавский.

В Партии регионов также возложили ответственность за инцидент на оппозицию, которая не смогла обеспечить безопасность участников своего митинга.

Вместе с тем отмечается, что корреспондент "Украинской правды" была свидетелем того, как молодые люди, которые впоследствии устроили драку со сторонниками "Свободы" и избили журналистов, сначала стояли возле митинга, организованного Партией регионов, у заграждения.

Впоследствии из дворика на Крещатике вверх к митингу оппозиции отправились бойцы "Беркута", а за ними и упомянутые молодые люди спортивного телосложения.