В соцсети нашли парня, избившего журналистку (фото)

Как пишет в своем блоге на "Украинской правде" журналист Дмитрий Гнап, из соцсетей и после нескольких звонков по телефону ему удалось узнать, что парня зовут Титушко Вадим Сергеевич, прозвище среди друзей - "Вадик Румин".

Проживает он в г.Белая Церковь (Киевская область), является членом Белоцерковского спортивного клуба "Будо". Занимается единоборствами. Проживает с родителями.

Эту информацию о нем подтвердил его друг и напарник по клубу - Назар Мазуркевич. Где сейчас находится Титушко, Мазуркевич не знает.

Вместе с тем, на странице Белоцерковского спортклуба "Будо" в соцсети можно найти упоминание о Вадиме Титушко - его фамилия присутствует в голосовании за лучших спортсменов клуба.