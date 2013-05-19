В соцсети нашли парня, избившего журналистку (фото)
00:55, 19 мая 2013Политика
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Журналистам удалось узнать одного из парней спортивной внешности, который принимал участие в избиении журналистки Ольги Сницарчук и фотографа Влада Соделя.
Парень, который напал на журналистов / Фото: Власть Соделя
Как пишет в своем блоге на "Украинской правде" журналист Дмитрий Гнап, из соцсетей и после нескольких звонков по телефону ему удалось узнать, что парня зовут Титушко Вадим Сергеевич, прозвище среди друзей - "Вадик Румин".
Проживает он в г.Белая Церковь (Киевская область), является членом Белоцерковского спортивного клуба "Будо". Занимается единоборствами. Проживает с родителями.
Фото с удаленной страницы "Вадика Румина" Вконтакте. Из Facebook Влада Соделя
Эту информацию о нем подтвердил его друг и напарник по клубу - Назар Мазуркевич. Где сейчас находится Титушко, Мазуркевич не знает.
Вместе с тем, на странице Белоцерковского спортклуба "Будо" в соцсети можно найти упоминание о Вадиме Титушко - его фамилия присутствует в голосовании за лучших спортсменов клуба.
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