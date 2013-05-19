В инциденте с избиением журналистки ПР винит оппозицию

Партия регионов требует от правоохранительных органов и Генеральной прокуратуры Украины незамедлительно найти виновных в избиении журналистки «5 канала» Ольги Сницарчук и фотографа Влада Соделя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, виновные «должны понести суровое, но справедливое наказание».

«Оппозиция не смогла обеспечить нормальные условия для работы представителей средств массовой информации во время проведения своего митинга. В результате пострадала съемочная группа «5 канала», в том числе и парламентский корреспондент Ольга Сницарчук», - отмечается в сообщении.

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По мнению ПР, представители СМИ не должны становится жертвами противостояния и уличной агрессии.

«Мы должны объединить усилия всех, кто считает свободу слова базовым принципом демократии, чтобы обеспечить нормальную работу журналистов в том числе - их физическую защиту», - отметили в партии.

«Партия регионов всегда отстаивала свободу слова, выступала за предоставление журналистам возможности беспрепятственно заниматься своей профессиональной деятельностью. Мы уверены, что виновные будут найдены в самое ближайшее время, поскольку это вопрос чести правоохранительных органов», - говорится в заявлении.