Геращенко: ПР и КПУ десятый год проваливают ратификацию Конвенции по усыновлению

Народный депутат Украины Ирина Геращенко (фракция «УДАР») называет «правовым нигилизмом» инициативу Партии регионов отправить на доработку проект закона "О присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления".

Об этом депутат заявила в комментарии УНИАН.

Геращенко отметила, что «международную конвенцию нельзя ни доработать, ни внести в нее какие-либо изменения. Можно только либо присоединиться к ней, либо нет. Взамен мы можем потом внести свои законодательные инициативы в поддержку и урегулирование проблемных, на наш взгляд, вопросов в настоящем документе. Например, нам нужно создать государственный реестр детей, усыновленных иностранцами, чтобы более тщательно отслеживать их судьбы, а также предусмотреть для них возможность получения в Украине бесплатного высшего образования, например».

При этом она считает, что большинство депутатов вообще не знают текста Конвенции и не понимают ее сути.

«Усыновление украинских детей иностранцами в нашей стране разрешено давно, именно поэтому нам и нужна ратификация этой Конвенции – для урегулирования этой процедуры, для обеспечения прозрачности ее функционирования, - говорит Геращенко. – Вообще ратификацию этого документа вот уже десятый год проваливают – Партия регионов и КПУ. Удивляет, что в этот раз документ был подан их же Президентом, но его снова провалили. В этом – все фарисейство такой позиции: Президент подает документ на голосование, потому что вынужден международными обязательствами, но из его команды большинство не дает за проект закона достаточного количества голосов. Поэтому этот стон о судьбе детей от людей, которые никогда никого не усыновили, отвратителен. Мы должны исходить не из лукавства псевдопатриотического, а из интересов ребенка».

Комментируя статью 32 документа – об осуществлении посреднической деятельности по усыновлению на коммерческих принципах, Геращенко отметила: «Что касается этих агентств посреднических, то можно на национальном уровне выписать механизмы их работы и контроля за ней, но нельзя из-за лицемерного страха перечеркивать возможность найти семью для маленького, больного, одинокого человека».

Внефракционный депутат Олесь Доний усматривает в «проваливании» соответствующего закона специфические политические мотивы. В комментарии УНИАН он сказал: «Например, Партия регионов и КПУ полностью продемонстрировали в этом случае свою близость к России в гуманитарной сфере (как известно, Госдума РФ недавно запретила иностранцам усыновлять российских детей, – УНИАН). Интересы детей здесь просто стали заложниками. Что касается позиции «Свободы», то она вызывает удивление, но эта политическая сила уже неоднократно демонстрировала, что является далекой, мягко говоря, от европейский ценностей и мировых тенденций», - считает он.

При этом депутат считает полезным для своих коллег, которые голосовали против ратификации Конвенции, посетить детские дома, особенно – с больными детьми, или хотя бы побывать в семьях, в которых усыновлены дети: «Возможно, тогда бы они изменили свою точку зрения».

Член фракции Партии регионов Михаил Чечетов, который голосовал «против» присоединения к этой конвенции, в комментарии нашему агентству сказал, что «депутаты из разных фракций, диаметрально противоположных по идеологии, увидели, что в данном законе заложены потенциальные механизмы грязной коррупции, связанной с продажей детей через посреднические фирмы. Думаю, юристы на Банковой что-то недосмотрели в настоящем документе, поэтому я считал необходимым не поддерживать проект закона в настоящий момент, а отправить его на доработку. И пусть еще соответствующие представители правительства и Уполномоченный по правам детей придут к нам в парламент и развеют наши сомнения относительно этой Конвенции».

*** Больше комментариев депутатов по усыновлению детей – на сайте УНИАН:

Как сообщал УНИАН, 15 мая с.г. Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект закона "О присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления", внесенный Президентом Украины.

За данное решение проголосовали всего 123 народных депутатов (при необходимых 226) из 413, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовали в полном составе фракции “Свобода” и КПУ. Документ поддержали: 11 народных депутатов из фракции Партии регионов, 60 - из фракции “Батькивщина”, 35 — из фракции “УДАР” и 17 внефракционных.

ВР направила этот законопроект на доработку в комитеты парламента.

За это решение проголосовали 287 из 419 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Напомним, в законопроекте указано: “Украина заявляет, что ребенок, который проживает в Украине, может выехать с ее территории для устройства в принимающее государство только после вступления в силу решения суда Украины об усыновлении этого ребенка".

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что одной из возможных форм передачи ребенка на воспитание в семью является межгосударственное усыновление.

Конвенция возлагает обязательство на принимающее государство перед государством происхождения ребенка осуществлять контроль и всесторонне охранять права усыновленного ребенка. Среди прочего, статья 9 конвенции устанавливает обязанность государства предоставлять на запрос информацию об усыновленном ребенке.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал парламент ратифицировать Конвенцию о защите детей и сотрудничестве в вопросах межгосударственного усыновления (Гаагская конвенция).