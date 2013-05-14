Антикорупционный закон устранит ряд пробелов в законодательстве - Клюев

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев, комментируя принятие парламентом закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации государственной антикоррупционной политики, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

По мнению Клюева, это один из важнейших законопроектов, которые должны были быть приняты на пути к подписанию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Клюев напомнил, что принятие этого документа также предусмотрено Планом действий по либерализации Евросоюзом визового режима для Украины.

Он сообщил, что закон уточняет понятие «близкие лица» и «конфликт интересов», процедуры проведения специальной проверки кандидатов на государственные должности и антикоррупционной экспертизы законопроектов и проектов других нормативно-правовых актов. Кроме того, закон открывает для доступа общественности на сайте Минюста часть данных Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения, отметил Клюев.

Важным нововведениям секретарь СНБО назвал создание механизма контроля финансовых деклараций чиновников. Однако, по его словам, еще необходимо на практике реализовать качественную работу этого механизма, что, возможно, потребует дополнительного совершенствования законодательной базы.

Секретарь СНБО подчеркнул, что данный закон является результатом сотрудничества власти и оппозиции, и вместе с еще несколькими законами, принятыми в апреле, должен существенно укрепить антикоррупционное законодательство.

Он выразил уверенность, что Украина обязательно достигнет успеха в снижении уровня коррупции.