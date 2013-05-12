Рыбак: Оппозиция вопрос денонсирования Харьковских соглашений не ставит

Как передает корреспондент УНИАН, об заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак, принявший сегодня в Севастополе участие в праздновании 230-летия Черноморского флота России. Отвечая на вопрос журналистов о том, что украинская оппозиция ставит вопрос о необходимости денонсировать Харьковские соглашения, продлевающие базирование ЧФ РФ в Украине до 2042 года, Рыбак сказал: «Оппозиция не ставит вопрос, отдельные политики - действительно, есть такие высказывания». Однако, как подчеркнул Рыбак, «это межгосударственные отношения, и Украина - страна, которая выполняет взятые на себя обязательства».

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По мнению Рыбака, «сегодняшний праздник - это как раз праздник двух наших государств». Аргументируя свою позицию, он добавил: «230 лет, начиная со строительства первых кораблей… Победы мы вместе делили… Были горечи определенные… Однако сегодня День Черноморского флота вместе празднуют и Военно-Морские Силы, и Черноморский флот, и я думаю, что это элемент стабильности в целом, и прежде всего в этом регионе».

Поэтому, как сказал Рыбак, «мы поддерживаем все эти начинания, и будем выполнять свои обязательства перед своими партнерами».