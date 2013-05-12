Рыбак: Оппозиция вопрос денонсирования Харьковских соглашений не ставит
Украина будет выполнять обязательства перед партнерами относительно договоренностей по Черноморскому флоту, касающиеся сроков его базирования на территории Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак, принявший сегодня в Севастополе участие в праздновании 230-летия Черноморского флота России. Отвечая на вопрос журналистов о том, что украинская оппозиция ставит вопрос о необходимости денонсировать Харьковские соглашения, продлевающие базирование ЧФ РФ в Украине до 2042 года, Рыбак сказал: «Оппозиция не ставит вопрос, отдельные политики - действительно, есть такие высказывания». Однако, как подчеркнул Рыбак, «это межгосударственные отношения, и Украина - страна, которая выполняет взятые на себя обязательства».
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По мнению Рыбака, «сегодняшний праздник - это как раз праздник двух наших государств». Аргументируя свою позицию, он добавил: «230 лет, начиная со строительства первых кораблей… Победы мы вместе делили… Были горечи определенные… Однако сегодня День Черноморского флота вместе празднуют и Военно-Морские Силы, и Черноморский флот, и я думаю, что это элемент стабильности в целом, и прежде всего в этом регионе».
Поэтому, как сказал Рыбак, «мы поддерживаем все эти начинания, и будем выполнять свои обязательства перед своими партнерами».