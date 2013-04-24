Регионалы хотят отклонить проект оппозиции о денонсации «Харьковских соглашений»

Как сообщается на сайте парламента, соответствующим проектом постановления предлагается отклонить законопроект «О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины» (№ 0003), внесенный народным депутатом от «Батькивщины» Владимиром Яворивским.

Как отмечается в проекте закона В.Яворивского, зарегистрированном в ВР 12 декабря 2012 года, Соглашение между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота России на территории Украины, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове, и ратифицированное Верховной Радой Украины 27 апреля 2010 года, предлагается денонсировать.

Кроме того, Кабинет министров, в соответствии с проектом закона, должен уведомить РФ о денонсации Соглашения.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в соответствии с вышеупомянутым соглашением, с 28 мая 2017 года на 25 лет продлевается действие Соглашения между Украиной и РФ о статусе и условиях пребывания Черноморского флота России на территории Украины, Соглашения между Украиной и РФ о параметрах раздела Черноморского флота и Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о взаимных расчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота России на территории Украины от 28 мая 1997 года с последующим автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит в письменном виде другую Сторону о прекращении их действия не позднее, чем за один год до окончания срока действия.

Таким образом, отмечается в пояснительной записке, после 2042 года происходит автоматическое продление аренды военной базы в Севастополе без каких-либо временных ограничений.

Эта норма противоречит части 7 статьи 17 и пункта 14 Переходных положений Конституции Украины, согласно которым на территории Украины не допускается расположение иностранных военных баз, а использование существующих военных баз на территории Украины для пребывания иностранных военных формирований имеет характер временности, говорится в пояснительной записке.

Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что Соглашение между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота России на территории Украины было подписано и ратифицировано вопреки национальным интересам Украины, поэтому имеет антиконституционный и антигосударственный характер, ставит под угрозу национальную и экономическую безопасность Украины, несет постоянную угрозу государственному суверенитету Украины и ее территориальной целостности.

Закон Украины "О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины" был принят без предварительного рассмотрения в Конституционном Суде Украины на предмет его соответствия требованиям Конституции Украины, также отмечается в пояснительной записке.