Журналисты ТBi заявляют, что новое руководство не признает их забастовку

Во время встречи с журналистами ТВі юрист телеканала и бывший директор "Медиа Инфо" Олег Радченко заявили, что они не признают забастовку журналистов и считают, что все это время они просто не выполняли своих обязанностей.

Об этом, как пишет Украинская правда, сообщил журналист Мустафа Найем.

Одновременно они заявили, что профсоюзный центр на канале ТВi не является правомочным, о чем они сообщили председателю НМПУ Юрий Луканову.

Основанием для этого они считают то, что руководство канала не предоставляло согласие на создание первичной профсоюзной организации в помещении телеканала, а также то, что члены профсоюза не обращались к руководству с просьбой находиться в этом помещении, или арендовать его для создания профсоюза.

В то же время коллектив отмечает, что профсоюзная организация была создана не в помещении телеканала, а на крыльце перед телеканалом, потому что частная охрана новых владельцев не допускала на территорию канала Луканова, а также некоторых журналистов.

Новому менеджменту напомнили, что согласно законодательству, препятствование деятельности профсоюза влечет административную и уголовную ответственность.