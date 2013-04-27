Ведущий ТВі объяснил, почему коллектив телеканала объявил забастовку

Об этом заявил депутат от партии "Батькивщина" Андрей Шевченко в эфире "Шустер Live".

"В понедельник будет попытка продолжить переговоры, и важно, чтобы коллектив в полном составе принимал в них участие", - сказал он.

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Вместе с тем ведущий ТВі Андрей Сайчук объяснил, почему коллектив канала объявил забастовку.

"Мы не на позиции одной из сторон конфликта. Это очень важно для нас. Другое дело, что, скажем, если мы сейчас выходим в эфир, так или иначе поддерживаем то, что произошло на канале...", - цитирует Украинская правда.

"Сейчас мы в состоянии переговоров. Стараемся вести переговоры с новым руководством. Сегодня трижды мы не смогли это сделать, поскольку наибольшее наше требование, с которого мы начинаем выдвигать наши условия - гарантия моратория увольнений на период переговоров, а также возврат (ведущего) Павла Шеремета ", - добавил Сайчук.