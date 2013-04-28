Янукович поздравил команду Ахметова с чемпионством

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главы государства.

«В этом сезоне вы продемонстрировали свои наилучшие качества и отличную командную игру. Надеюсь, что успех клуба станет залогом последующих весомых достижений в международных футбольных соревнованиях», - говорится в приветствии Президента.

Виктор Янукович пожелал спортсменам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и новых спортивных свершений во имя Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецке во время центрального матча 26-го тура украинской футбольной Премьер-лиги «Шахтер» сыграл вничью с харьковским «Металлистом» (1:1) и досрочно оформил победу в национальном чемпионате.