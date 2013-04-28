Янукович поздравил команду Ахметова с чемпионством
21:37, 28 апреля 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил руководство, игроков, тренеров футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) и его болельщиков с досрочной победой в чемпионате Украины.
Янукович поздравил "Шахтер"
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главы государства.
«В этом сезоне вы продемонстрировали свои наилучшие качества и отличную командную игру. Надеюсь, что успех клуба станет залогом последующих весомых достижений в международных футбольных соревнованиях», - говорится в приветствии Президента.
Виктор Янукович пожелал спортсменам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и новых спортивных свершений во имя Украины.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецке во время центрального матча 26-го тура украинской футбольной Премьер-лиги «Шахтер» сыграл вничью с харьковским «Металлистом» (1:1) и досрочно оформил победу в национальном чемпионате.
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