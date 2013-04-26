Черкасский облсовет лишил полномочий двух депутатов от ПР

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Черкасского облсовета Валерий Черняк сообщил, что сейчас депутат Ирина Краснянская проживает в США, где преподает. Поэтому из-за выезда в другую страну она просит прекратить свои полномочия. А Игорь Лещенко, руководитель департамента безопасности ОАО «Мироновский хлебопродукт» решил сложить полномочия из-за смены места жительства.

Оба депутата были избраны по партийному списку Партии регионов.

Сегодня же три депутата, состоявшие во фракции Народной партии, и один депутат из фракции ВО «Батькивщина» перешли во фракцию Партии регионов.

После этого перехода во фракции Народной партии осталось 8 депутатов, во фракции “Батькивщина” – 17 депутатов. А фракция ПР в облсовете отныне имеет 61 депутата. Всего Черкасский облсовет насчитывает 104 депутата.