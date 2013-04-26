Азаров говорит, что за срезанные заборы и разбитые памятники прощенья не будет

Премьер-министр Украины Николай Азаров убежден, что за проведения всех незаконных акций в стране виновные должны быть наказаны.

Об этом он сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook, отвечая на вопрос: “Почему «свободовцам» их акции сходят с рук? Почему не наказывают виновных? Разве спиливать заборы или разрушать памятники в нашей стране можно и законно?”

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“По всем незаконным акциям возбуждены уголовные дела, идет расследование. И хочу сказать однозначно, если на первый случай кого-то простят, то на второй случай никакого прощения не будет и никто не спрячется за лозунгами политических заключенных. Нарушение закона должно быть пресечено. Это твердая позиция правительства”, - написал Н.Азаров.