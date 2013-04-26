Азаров: Признавать днями скорби 8 и 9 мая незаконно и аморально

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

Такие решения, по его убеждению, должны быть отменены.

“Я считаю, что местные областные советы принимают абсолютно незаконные решения. Более того, аморальные решения. Называть великий праздник День Победы днем скорби - это оскорблять память антифашистов, воинов-союзников, которые, по сути, позволили в том числе и этим депутатам пользоваться миром и демократией”, - заявил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что местные советы, которые принимают подобные решения, заполитизированы.

Такие решения, по мнению Н.Азарова, провоцируют непримиримость и вражду.

“Я хотел бы сказать, что, к сожалению, эти советы чрезвычайно заполитизированы. Вместо решения жизненно важных насущных вопросов они, по сути, провоцируют в стране нетерпимость, вражду, и пора бы уже избирателям, которые выбирают таких депутатов, задать себе вопрос: правильно ли я делаю, голосуя за эти политические силы?”, - написал премьер.

Он подчеркнул, что Конституцией определен порядок отмены незаконных решений местных органов власти.

“Этот порядок будет действовать, и, безусловно, у власти достаточно возможностей защитить Конституцию и законодательство Украины”, - отметил Н.Азаров.