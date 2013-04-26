Азарова спросили, как стать премьер-министром

17:31, 26 апреля 2013
Политика
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Азаров уверяет, что не собирался становиться премьером до предложения от Януковича.

Виктор Янукович и Николай Азаров

Николай Азаров не собирался становиться премьер-министром до тех пор, пока ему не предложил занять этот пост Президент Виктор Янукович.

Об этом он сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook, отвечая на вопрос: “Как стать премьер-министром”.

“В любом случае, поверьте, что я никогда не собирался становиться премьер-министром. Хотя уже лет 14 в различных вариантах моя фамилия упоминалась в средствах массовой информации. Однако я стал думать об этом только после того, как мне Президент В.Янукович предложил им стать”, - написал Н.Азаров.

Пост премьер-министра Украины Н.Азаров занимает с марта 2010 года.

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