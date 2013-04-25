Азарову не нравится, что жители сел ездят на работу в крупные города

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, об этом глава правительства заявил во время посещения детских домов семейного типа в селе Лычанка в Киевской области.

«Нам необходимо делать все для того, чтобы люди меньше ездили на работу в большие города, а имели возможность трудоустраиваться на местах. Развитие производств на местах – это наша самая главная задача. Нам необходимо создавать новые производства: пусть небольшие – на 20-30 мест, но это позволит сельским жителям работать ближе к дому», - отметил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что подавляющее большинство сельских жителей работают, например, в столице, и там платят налог на прибыль.

«Ежедневно в Киев приезжает более 400 тыс. из близлежащих населенных пунктов. Люди работают в Киеве и там же платят налог на прибыль. А как нам развивать небольшие населенные пункты? В Киеве расположены большие предприятия: «Нафтогаз», «Укрзализныця», банки и др. И все предприятия платят налог на прибыль в столице. А где они работают – скважины бурят, атомные станции строят? В регионах. Поэтому часть налога на прибыль должна идти и в область», - отметил Н.Азаров.