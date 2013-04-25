Комиссия при Януковиче сегодня рассмотрит обращение об освобождении Тимошенко

Комиссия при Президенте Украины по вопросам помилования сегодня рассмотрит обращение относительно освобождения осужденной экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Об этом УНИАН сообщил один из членов комиссии, который пожелал остаться неназванным.

По его словам, сегодня непосредственно будут рассмотрены ответы специалистов из различных институтов Украины относительно правовых аспектов дела Ю.Тимошенко.

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Как сообщал УНИАН, 18 апреля народные депутаты Александра Кужель, Мария Матиос, Людмила Денисова, Ирина Луценко и Лилия Гриневич передали Президенту Украины Виктору Януковичу просьбу о помиловании экс-премьера Ю.Тимошенко, которую подписали более 20 женщин-депутатов.

В.Янукович в тот же день принял ее ко вниманию.

19 апреля ходатайство в отношении Ю.Тимошенко было передано Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования.

Комиссия должна его рассмотреть и внести свои предложения главе государства.

Также Ю.Тимошенко просили помиловать бывшие члены правительства, деятели культуры и общественные деятели.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газового соглашения с РФ в 2009 году.

С конца 2011 года Ю.Тимошенко отбывает наказание в харьковской колонии, однако с мая 2012 года она находится на лечении в больнице в Харькове. В отношении нее возбуждено еще несколько уголовных дел.

Президент Украины Виктор Янукович 7 апреля после обращения омбудсмена помиловал заключенного экс-главу МВД Юрия Луценко. В тот же день он вышел из колонии.