30 политологов объясняют Януковичу, почему нужно освободить Тимошенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Батькивщина».

«Отсутствие решения об освобождении Ю.Тимошенко для мировой общественности является свидетельством недемократичности украинской власти и одним из главных препятствий для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС», - говорится в обращении.

«Очевидная ошибка судебной системы, которая имеет следствием политически мотивированное заключение Ю.Тимошенко, должна быть как можно быстрее исправлена. Примером устранения последствий выборочного правосудия является Ваше решение от 7 апреля с.г. о помиловании Юрия Луценко и Георгия Филипчука», - пишут общественные деятели.

Обращения подписали более 30 экспертов и политологов, в частности, Алексей Гарань, Владимир Фесенко, Ирина Бекешкина, Александр Сушко, Тарас Березовец, Олег Медведев, Игорь Жданов, Олег Рыбачук, Виктория Сюмар, Тарас Возняк, Александр Черненко и другие.

Ранее подобные обращения передали Президенту женщины-народные депутаты и дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля Президент Украины Виктор Янукович передал в комиссию при Президенте Украины по вопросам помилования обращение женщин-депутатов Лилии Гриневич, Марии Матиос, Людмилы Денисовой, Александры Кужель и Ирины Луценко к главе государства с просьбой помиловать экс-премьер-министра Ю.Тимошенко.

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Сегодня экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко после встречи с наблюдателями Европейского парламента Александром Квасневским и Пэтом Коксом выразил уверенность, что экс-премьер-министр Юлия Тимошенко может быть освобождена по тому же сценарию, что и он - через помилование.

По словам экс-министра, во время встречи с представителями ЕС среди других вопросов также обсуждался вопрос освобождения Ю.Тимошенко. “Я не могу отвечать за господина Квасневского. Знаю, что мы обсуждали с ним стопроцентную аналогию по делам Луценко и Тимошенко, а она действительно стопроцентная”, - сказал Ю.Луценко.

Он заметил, что, по имеющейся у него информации, Комиссия по вопросам помилования при Президенте Украины “готовит ответ о якобы различии в ситуации Луценко-Тимошенко, поскольку у нее, мол, не завершены другие дела”.

“Но обращаю внимание, - отметил Ю.Луценко, - на то, что в положении о помиловании не предусматривается непредоставление помилования из-за того, что есть другие дела». Ю.Луценко объяснил, что “газовое дело” Ю.Тимошенко завершено в национальных судах, у Ю.Тимошенко есть проблемы со здоровьем, и она “может быть помилована так же, как было сделано с Луценко”.

Что касается других дел касательно Ю.Тимошенко, которые не завершены, то юридически в положении о помиловании это не предусмотрено как препятствие для решения Президента, добавил экс-министр.