Янукович получил ходатайство о помиловании Тимошенко

Этот документ зарегистрирован в Администрации Президента Украины в установленном законодательством порядке.

Как сообщал УНИАН, ходатайство подписали 21 женщина - народные депутаты трех оппозиционных парламентских фракций, а также внефракционные. Женщины просят Президента помиловать Ю.Тимошенко по делу о подписании газовых соглашений.

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По данным пресс-службы ВО “Батькивщина”, глава Администрации Президента Сергей Левочкин пообещал Лилии Гриневич, Людмиле Денисовой, Александре Кужель, Ирине Луценко и Марии Матиос, которые принесли в АП обращение, организовать встречу с В.Януковичем.