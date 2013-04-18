Янукович получил ходатайство о помиловании Тимошенко
22:58, 18 апреля 2013Политика
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Президент Украины принял к сведению ходатайство народных депутатов о помилования Юлии Тимошенко, которое сегодня передали в Администрацию Президента народные депутаты .
Народные депутаты Лилия Гриневич (”Батькивщина”), Мария Матиос (”УДАР”), Ирина Луценко (”Батькивщина”), Людмила Денисова (”Батькивщина”) и Александра Кужель (”Батькивщина”) направляются к зданию Администрации Президента, чтобы передать ходатайство о помиловании экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, 18 апреля 2013 г.
Этот документ зарегистрирован в Администрации Президента Украины в установленном законодательством порядке.
Как сообщал УНИАН, ходатайство подписали 21 женщина - народные депутаты трех оппозиционных парламентских фракций, а также внефракционные. Женщины просят Президента помиловать Ю.Тимошенко по делу о подписании газовых соглашений.
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По данным пресс-службы ВО “Батькивщина”, глава Администрации Президента Сергей Левочкин пообещал Лилии Гриневич, Людмиле Денисовой, Александре Кужель, Ирине Луценко и Марии Матиос, которые принесли в АП обращение, организовать встречу с В.Януковичем.
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