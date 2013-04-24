Главное за день: обзор топ-новостей

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Полиция Белгорода раскрыла подробности задержания стрелка (фото)

"Белгородский стрелок" Сергей Помазун был задержан во вторник вечером после того, как сотрудники полиции попросили его показать документы, но он занервничал и начал сопротивляться, сообщает региональное УМВД.

Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности на Киевщине

Укргидрометцентр предупреждает о высокой пожарной опасности в Киевской области.

Украина продолжает переговоры с Россией по газовому консорциуму

Отказ "Газпрома" от участия в запланированном на 3 мая в Брюсселе круглом столе по вопросам модернизации украинской ГТС не означает отказ от переговоров с Россией.

В Раде предлагают притормозить реформу здравоохранения

В ВР зарегистрирован законопроект о приостановлении реформирования медицинской отрасли в Украине.

Решение по делу «Тимошенко против Украины» Евросуд объявит 30 апреля

Европейский суд по правам человека 30 апреля огласит решение по делу "Тимошенко против Украины".

Городскому совету Черкасс не хватило голосов для отставки мэра

Черкасский городской совет проголосовал за отставку мэра Черкасс Сергея Одарича, однако решение признано не принятым. В то же вркмя губернатор области Тулуб заявил, что считает Одарича отстраненным от исполнения своих обязанностей. Позже на телеканале, где Одарич должен был выразить свою позицию внезапно погас свет, из-за чего эфир был сорван.

Газпром пугает Украину: За «виртуальный реверс» придется ответить

Российский газовый монополист «Газпром» уверен, что серьезные европейские компании не будут участвовать в «сомнительных» операциях по реверсных поставках газа в Украину.

Регионалы хотят отклонить проект оппозиции о денонсации «Харьковских соглашений»

Нардеп от ПР Виталий Калюжный зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об отклонении проекта закона о денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Яценюк: Европа оценила освобождение Луценко и ждет, когда отпустят Тимошенко

Лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Арсений Яценюк отмечает, что ЕС готов подписать соглашение об ассоциации с Украиной, если Киев выполнит поставленные перед ним требования.

Милиция увидела на ТВi «самоуправство»

Правоохранители выясняют обстоятельства конфликта в редакции телеканала «ТВi».

Яценюк сказал, сколько стоит превратить депутата в тушку

Яценюк заявляет, что депутаты покидают "Батькивщину" в результате мощной атаки со стороны властей.

Завтра в Киеве главы четырех европейских МИДов встретятся с властями и оппозицией

Министры иностранных дел Польши, Литвы, Дании и Нидерландов в ходе завтрашнего визита в Киев планируют провести встречи, как с представителями украинской власти, так и оппозиции.

Янукович говорит, что во втором полугодии Украина заживет еще лучше

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что в первом полугодии наблюдается рост экономических показателей, а во втором полугодии результаты еще улучшатся.