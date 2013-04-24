Полиция Белгорода раскрыла подробности задержания стрелка (фото)

В задержании участвовали четыре сотрудника Курского линейного отдела полиции на транспорте Алексей Едрешов, Дмитрий Коновалов, Юрий Седых и Александр Самсоненко, передает РИА Новости.



"Мы несли патрулирование в районе парка-отстоя. В районе 11 вечера увидели, что шел человек в сторону вокзала, он вел себя подозрительно. Подошли проверить документы. Когда поняли, что совпадает по всем приметам под описание фоторобота, начали операцию по задержанию. Он оказал сопротивление", - приводит слова Едрешова пресс-служба УМВД по региону.

При себе у мужчины не было огнестрельного оружия, в правой руке он держал нож, которым при задержании ранил Юрия Седых. По словам врача, проводившего операцию, у полицейского четыре ножевых ранения: лица, плеча и шеи. Раны достаточно глубокие — до 4 сантиметров.

Коновалов, который также участвовал в задержании, уточнил, что Помазун не имел при себе документов и назвал чужую фамилию, а при виде полицейских начал нервничать.

В понедельник днем 31-летний Помазун открыл огонь сначала в оружейном магазине, потом на Народном бульваре в Белгороде. На месте погибли пять человек, в том числе ученица седьмого класса, еще одна 16-летняя школьница скончалась в реанимации. После этого Помазун скрылся, его искали по всей России и на Украине. За информацию о "белгородском стрелке"полиция назначила награду в 3 миллиона рублей. Он был задержан во вторник вечером на железнодорожной станции Белгорода. При задержании Помазун ранил ножом полицейского.