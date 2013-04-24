Милиция увидела на ТВі «самоуправство»

Правоохранители выясняют обстоятельства конфликта в редакции телеканала «ТВі».

Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

Как отмечается в сообщении, «вчера, 23 апреля, в 12.09 в дежурную часть столичной милиции по спецлинии «102» поступило сообщение от одного из сотрудников телеканала «ТВі», что в административное здание по ул. Гайдара, 50, ворвалось около тридцати неизвестных мужчин, которые закрылись изнутри и не пускают журналистов на работу».

Сотрудники Голосеевского РУ приехали на место события, и выяснили, что на телеканале «ТВі» сменилось руководство, а с этим решением не согласны некоторые сотрудники. В связи с чем и возник конфликт между работниками телекомпании.

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По данным милиции, новое руководство объяснило, что «решение о данных изменениях принималось на общем собрании участников ООО «Телерадиокомпания «Телерадиосвит». Есть протокол этого собрания и информация на официальном сайте телеканала «ТВі». Но бывший руководитель с этим решением не согласна. К ней присоединились и некоторые депутаты».

«Как сообщают в телекомпании, никакого рейдерского захвата телекомпании не было. Все участники конфликта пообщались в спокойной обстановке и разошлись», - говорится в сообщении киевской милиции и отмечается, что «проведя определенную проверку, правоохранители Голосеевского РУ приняли решение внести данное событие в Единый реестр досудебных расследований по ч.1, ст.356 УК Украины. – «Самоуправство».

Проверка продолжается.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля на официальном сайте ТВі появилась информация, что новым гендиректором телеканала стал Артем Шевченко, который сменил на этой должности Наталию Катеринчук. В сообщении также говорится, что новым инвестором канала стал американский бизнесмен Александр Альтман.

Одновременно генеральный директор ТВі Н.Катеринчук сообщила, что информация о смене руководства канала не соответствует действительности, а владелец ТВі Константин Кагаловский заявил о рейдерском захвате канала «с помощью силовых структур». Он отрицал продажу канала и обвинил А.Альтмана в подделке доверенности его компании.

Журналистам об этих изменениях официально не объявляли - они обо всем узнали с сайта, и не понимали, что происходит на канале.