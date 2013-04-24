Синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности на Киевщине
10:31, 24 апреля 2013Общество
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Укргидрометцентр предупреждает о высокой пожарной опасности в Киевской области.
Укргидрометценетр предупреждает о возможности пожаров / Фото: vedamost.info
В Киевской области 24-27 апреля ожидается высокая (4 класса), пожарная опасность.
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Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Также отмечается, что 26-27 апреля местами (кроме восточных районов области) возможна чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
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