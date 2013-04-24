Черкасский губернатор считает, что Одарич - больше не мэр

Как передает корреспондент УНИАН, официальный сайт Черкасской ОГА разместил официальную позицию председателя Черкасской ОГА С.Тулуба.

Как говорится в сообщении, по мнению губернатора, «.досрочное прекращение полномочий городского головы Черкасс - это действие Закона «О местном самоуправлении», согласно которому полномочия сельского, поселкового, городского головы могут быть досрочно прекращены в том случае, если он не обеспечивает выполнения предоставленных ему полномочий, нарушает права и свободы граждан, не соблюдает Конституцию или законы Украины".

Губернатор Черкасской области считает, что в соответствии с ч.3 ст.79 Закона «О местном самоуправлении в Украине» при наличии указанных выше оснований, полномочия городского головы прекращаются по решению совета, которое принято путем тайного голосования не менее чем двумя третями голосов депутатов от общего состава совета. Следовательно, - отмечает С.Тулуб, - "сегодня на пленарном заседании сессии горсовета состоялось тайное голосование, и 40 депутатов, то есть две трети от общего состава совета, приняли решение в интересах досрочного прекращения полномочий городского головы Черкасс».

Председатель облгосадминистрации отмечает, что «… все могли видеть, сессия проходила открыто и прозрачно. Депутаты открыто выражали свои мнения и позицию по мотивам голосования. Это яркий пример того, что Черкасщина – край демократических традиций. Результат голосования еще раз подтвердил, что любые попытки любого деятеля единолично руководить городом в собственных интересах обречены на провал. Ведь решение о досрочном прекращении полномочий Сергея Одарича объединило депутатов разных фракций Черкасского горсовета, которые являются непримиримыми оппонентами в политических вопросах. Но в данном голосовании они олицетворяют общественное мнение большинства черкасщан относительно работы городского головы».

Как сообщал УНИАН, сегодня Черкасский городской совет проголосовал за отставку мэра Черкасс Сергея Одарича, однако решение признано не принятым. Для принятия решения об отставке мэра за него должны проголосовать 2/3 состава советы. Во время поименного голосования за отставку С.Одарича проголосовали 40 депутатов. Теперь ведутся споры, можно ли считать, что данное решение набрало 2/3 голоса, поскольку в Черкасском горсовете 60 депутатов и городской голова.

С.Одарич считает, что решение о его отставке не принято, поэтому не считает себя уволенным и ежедневно будет ходить на работу. Он также допускает, что будет оказываться давление на депутатов, чтобы в дальнейшем набрать необходимое количество голосов для его увольнения.