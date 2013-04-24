Яценюк: Европа оценила освобождение Луценко и ждет, когда отпустят Тимошенко

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом А.Яценюк заявил украинским журналистам по итогам своих встреч с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Стефаном Фюле, комиссаром по вопросам торговли Карелом де Гухтом, вице-президентом Европарламента Яцеком Проташевичем, депутатами Ребеккой Хармс, Инесе Вайдере, лидером Европейской народной партии Вильфредом Мартенсом.

“Что касается позиции наших европейских друзей. Европа готова к подписанию этого соглашения, но выполнение трех критериев, о которых я уже говорил, является крайне важным. Есть еще время для того, чтобы продемонстрировать существенный прогресс в выполнении этих трех критериев. И один из вопросов – дать четкий ответ относительно Юлии Тимошенко”, - сказал А.Яценюк.

Он отметил, что сегодня европейская сторона ожидает ответов от украинского правительства на несколько вопросов. Среди них - вопрос относительно пяти проблемных округов, результаты выборов в которых отказалась признавать Центральная избирательная комиссия.

Кроме того, европейцев, по словам А.Яценюка, интересует то, каким способом будут решены вопросы относительно закона о референдуме, который оппозиция уже обжаловала в Высшем административном суде Украины, а также вопросы проведения выборов мэра Киева.

“По политическим преследованиям - они оценили шаг по освобождению Луценко, и ожидают шага относительно Юлии Тимошенко”, - отметил А.Яценюк.

Депутат также подчеркнул, что европейских партнеров тревожит вопрос принятия нового избирательного кодекса, в том числе в контексте выборов Президента Украины в 2015 году.

“Закон о выборах Президента нуждается в существенных изменениях, так как мы требуем, чтобы выборы были честными и прозрачными. Поэтому формирование избирательного кодекса - это правильное задание, которое должно быть выполнено украинской властью”, - сказал украинский депутат.

Он также отметил, что среди ожиданий Брюсселя - реформирование прокуратуры, и лишение ее функции надзора, реформирование судебной системы.

В ходе встречи с комиссаром по вопросам торговли К. де Гухтом затрагивались также вопросы относительно намерений Украины пересмотреть тарифы на 371 вид товаров в рамках Всемирной торговой организации, введения специальной импортной пошлины на автомобили и вопросы запрещения импорта кокса в Украину.

А.Яценюк отметил, что процесс поиска ответов на эти вопросы должен начаться уже сейчас, чтобы Украина получила реальный шанс подписать соглашение об ассоциации с ЕС в ноябре этого года.

“Процесс нужно начать сейчас. Понятно, что мы к Вильнюсскому саммиту не успеем реализовать все, но первые шаги мы должны предпринять сейчас”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году, и завершили в 2011 году. 30 марта 2012 года соглашение было парафировано сторонами.

Подписание соглашения может состояться в конце ноября на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе, если Украина выполнит критерии, определенные в решении Совета иностранных дел ЕС от 10 декабря 2012 года.

Среди этих критериев - реформирование избирательного законодательства, решение проблемы выборочного правосудия, а также продолжение реформ в рамках Повестки дня ассоциации.