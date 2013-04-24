Черкасской телекомпании сорвали эфир из-за отключения света

Об этом сообщила генеральный директор телекомпании «ВИККА» Любовь Правдина.

При этом она подчеркнула, что никакой аварии на линиях электропередач в этом микрорайоне не зафиксировано.

По словам Л.Правдиной, телеканал арендует помещение в ДК «Дружба народов», который принадлежит местному химическому предприятию ПАО «Азот». Как ей объяснило руководство ДК «Дружба народов», электроэнергия исчезла в связи с внутренней аварией, ликвидировать которую могут лишь работники ПАО «Азот».

”Пока я не владею полной информацией, из-за чего произошла авария, и когда она будет ликвидирована, - отметила Л.Правдина

Отключение света на местном телеканале может быть связано с сегодняшними событиями в Черкассах, не исключила она.

Напомним, что сегодня на сессии городского совета депутаты попытались отправить в отставку городского председателя Черкасс Сергея Одарича. На телеканале должны были выйти новости об этих событиях, а также программа «Открытый диалог», во время которой С.Одарич должен был представить свою позицию относительно событий в городском совете.