Горсовету Черкасс не хватило голосов для отставки мэра

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 24 апреля, сессия горсовета провела тайное голосование об отставке городского головы. В голосовании приняли участие 43 депутата. По его результатам счетная комиссия выявила, что один бюллетень исчез, один признала недействительным, один депутат проголосовал против, а за отставку мэра проголосовали 40 депутатов из 60.



Председатель счетной комиссии Черкасского горсовета Артур Савин зачитал протокол счетной комиссии внеочередной сессии, согласно которому решение об отставке С.Одарича одобрено 40 голосами, что достаточно для принятия решения. По его словам, мэр не входит в полный состав городского совета, и поэтому его голос можно не учитывать.

А.Савин также сообщил, что протокол счетной комиссии подписали только 4 члена комиссии. Представитель партии Свободных демократов протокол не подписал. Член счетной комиссии Нина Набокина подписала протокол с особым мнением. Она заявила, что за легитимную отставку мэра должны были проголосовать 2/3 состава совета (в Черкасском горсовете 60 депутатов + городской голова - УНИАН).

За утверждение решения счетной комиссии проголосовали 39 депутатов горсовета.

Депутаты спорили по поводу законности этого решения и учета голоса городского головы при таком голосовании.

После сессии пресс-служба Черкасского горсовета обнародовала официальную позицию: «Решение о досрочном прекращении полномочий городского головы - не принято. На внеочередной сессии Черкасского городского совета не было принято решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Одарича Сергея Олеговича. «За» проголосовали - 40 депутатов, 1 - против, 1 бюллетень испорченный.

Статья 59 Закона Украины "О местном самоуправлении" гласит, что "при установлении результатов голосования в общий состав сельского, поселкового, городского совета включается сельский, поселковый, городской голова, если он принимает участие в пленарном заседании совета, и учитывается его голос».

В комментарии корреспонденту УНИАН заместитель председателя черкасской областной организации КИУ Юрий Сас отметил, что Закон "О местном самоуправлении в Украине" указывает, что для принятия решения о прекращении полномочий городского головы необходимо получить голоса не менее двух третей от общего состава совета. Общий состав Черкасского горсовета - 60 депутатов. То есть 40 голосов достаточно для принятия такого решения. Однако счетная комиссия допустила ошибку, выдав бюллетень для тайного голосования городскому голове. Этим самым, комиссия поставила под сомнение тезис об общем количестве совета в 60 депутатов".

По мнению Ю.Саса, городской голова, судя по официальным сообщениям на сайте, который контролируется мэрией, поражение не признает и будет оказывать сопротивление в юридической плоскости. Сейчас в городе начнется война интерпретаций, отметил он.