Решение по делу «Тимошенко против Украины» Евросуд объявит 30 апреля

12:36, 24 апреля 2013
Политика
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Европейский суд по правам человека 30 апреля объявит решение по делу "Тимошенко против Украины".

Тимошенко / Фото : ВВ

"Европейский суд по правам человека объявит решение по делу "Тимошенко против Украины" на публичных слушаниях в Страсбурге во вторник, 30 апреля 2013 года, в 10.30 утра", - сообщается на официальном сайте Европейского суда, передает официальный сайт Юлии Тимошенко.

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В сообщении напоминается, что дело касается жалобы, связанной с задержанием экс-премьер-министра Ю.Тимошенко по так называемому "газовому" делу.

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