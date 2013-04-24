Решение по делу «Тимошенко против Украины» Евросуд объявит 30 апреля

"Европейский суд по правам человека объявит решение по делу "Тимошенко против Украины" на публичных слушаниях в Страсбурге во вторник, 30 апреля 2013 года, в 10.30 утра", - сообщается на официальном сайте Европейского суда, передает официальный сайт Юлии Тимошенко.

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В сообщении напоминается, что дело касается жалобы, связанной с задержанием экс-премьер-министра Ю.Тимошенко по так называемому "газовому" делу.