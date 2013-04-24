Политологи: Кличко не будет придерживаться жесткой оппозиции

Такое мнение высказал Владимир Фесенко, глава Центра прикладных политических исследований «Пента», комментируя информацию о возможном назначении Кличко вице-премьером по гуманитарным вопросам.

«Он не видит своего политического будущего в радикальной оппозиции, его позиция сейчас более умеренная и сильно расходится с позициями той же «Свободы», «Батькивщины». Как показали последние голосования его фракции, он пытается дистанцироваться от радикализма Яценюка. Хотя цели у Кличко сейчас намного выше, чем должность вице-премьера, у него есть амбиции на должность президента», – сказал Фесенко.

В то же время политолог отметил, что Виталию Кличко сейчас невыгодно пребывание во власти. «Представьте себе, что он станет мэром Киева, а выпадет такая же суровая зима, как была в этом году. Это просто подорвет его рейтинг. Чем меньше Кличко сегодня делает, чем менее за что-то несет ответственность, тем лучше его рейтинг», – отметил Фесенко.