Теракт в Бостоне: Путин и Обама обсуждают координацию спецслужб

10:17, 20 апреля 2013
Политика
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РФ и США заинтересованы в тесной координации спецслужб в борьбе с терроризмом, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама выразили заинтересованность в наращивании координации спецслужб в борьбе с международным терроризмом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора президентов двух стран.

«Глава российского государства еще раз выразил соболезнования в связи с терактом во время международного марафона в Бостоне. С обеих сторон была подчеркнута заинтересованность в наращивании тесной координации российских и американских спецслужб в борьбе с международным терроризмом», , - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, два взрыва с интервалом в 12 секунд прогремели в Бостоне в 15 апреля на финише международного марафона. Погибли три человека: гражданка Китая и два американца, один из которых - восьмилетний ребенок. Число пострадавших достигло 183.

В 19 апреля полиция в Уотертауне задержала мужчину, подозреваемого в причастности к взрывам в Бостоне. Позднее он скончался в больнице от многочисленных пулевых ранений. По данным СМИ, погибший - Тамерлан Царнаев, его 19-летний брат Джохар тогда смог скрыться от полиции, операция по его поимке продолжалась около 15 часов. Предполагаемые организаторы теракта по данным СМИ выходцы из России.

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