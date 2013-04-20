Жители Бостона после поимки террориста скандируют "USA"

Следуя призыву полиции тот целый день находился дома и увидел кровь на своей моторной лодке во дворе. Об этом сообщили представители полиции во время пресс-конференции, организованной вскоре после задержания подозреваемого. Пресс-конференция транслируется в прямом эфире телеканала CNN.

Сообщается также, что Царнаев доставлен в больницу. У него обнаружены серьезные огнестрельные ранения, он истекает кровью. Состояние подозреваемого оценивается как тяжелое.

Полицейские сообщили, что Царнаев был ранен еще накануне, когда погиб его старший брат Тамерлан, но все же отстреливался из лодки.

После задержания террориста на улицы Бостона и окрестностей вышли сотни людей, в трансляции CNN слышно, как толпа скандирует «USA», передает Лента.ру.