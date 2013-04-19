Рыбак под Радой посадил елку и яблоню

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

В комментарии журналистам В.Рыбак выразил убеждение, что нужно «наводить порядок там, где живешь».

«Прошла зима, наступило время убирать. Это наш дом, это наш город, мы здесь живем и работаем, поэтому нужно наводить порядок», – сказал он и отметил: «Очень хорошо, что завтра на субботник выйдут десятки тысяч человек».

В.Рыбак сообщил, что за свою жизнь он посадил более тысячи деревьев, а также по его инициативе в г. Буча в прошлом году мэры городов высадили деревья от каждой области в новом парке.

В.Рыбак отметил, что в чистых парках будет приятно отдыхать, подобные инициативы нужно поддерживать. «Это хорошее дело», – сказал он и пожелал всем добра и здоровья.

По данным пресс-службы, в мероприятиях по случаю Дня окружающей среды принял участие и первый заместитель председателя Верховной Рады Игорь Калетник.

Сотрудники Аппарата ВР в этот день также приняли участие в мероприятиях по благоустройству в рамках ежегодной Всеукраинской акции «За чистую окружающую среду».

Более 500 сотрудников всех подразделений Аппарата и секретариатов парламентских комитетов выполнили работы по уборке, озеленению и благоустройству «Мариинского парка» и парка «Городской сад» в Печерском районе Киева, сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, народные депутаты Украины и сотрудники Аппарата приняли участие в мероприятиях по благоустройству зеленых зон возле административных и жилых домов Верховной Рады, расположенных в разных районах столицы, говорится в сообщении.