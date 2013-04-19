Свободовец дразнил регионалов с трибуны ВР: «Кто вы есть?» - «Фашисты!»

Народный депутат Украины Олег Ляшко (внефракционный) с трибуны парламента пародировал премьер-министра Украины Николая Азарова.

Как передает корреспондент УНИАН, он выступал в стиле Н.Азарова, то есть, говорил не на чисто украинском языке. В это время в зале раздавался смех и аплодисменты. Сам Н.Азаров на это не реагировал, а председатель ВР Владимир Рыбак дал команду отключить микрофон О.Ляшко.

Также во время обсуждения вопроса об отставке правительства член фракции ВО “Свобода” Юрий Михальчишин, выйдя на трибуну парламента, обратился к депутатам фракции Партии регионов, которые в это время кричали «фашисты» (именно такими возгласами фракция ПР сопровождает все выступления депутатов из фракции «Свобода», а те, в свою очередь, кричат «украинский», если кто-то выступает на русском языке - УНИАН). В частности, Ю.Михальчишин с трибуны ставил вопрос: «Кто вы есть?» или «Кем является нынешнее правительство?». А поскольку «регионалы» все время скандировали «фашисты», то создавалось впечатление, что они отвечают на его вопрос.

В свою очередь, свое выступление во время обсуждения вопроса об отставке правительства народный депутат Украины Ярослав Сухой (фракция ПР) начал со слов: «У меня есть мечта». Зал смехом встретил эти слова, и все посмотрели на правительственную ложу, но там не было министра социальной политики Наталии Королевской, которая в предвыборных роликах именно так обращалась к избирателям.

Я.Сухой подверг критике действия нынешней оппозиции, отметив, что их дело - лишь критиковать, а дело Партии регионов - работать.