Азаров призвал парламент вернуться к конструктивной работе

Он напомнил, что в 2010 году именно слаженная работа всех ветвей власти помогла стране в ситуации экономического кризиса.

«Успех реформ в значительной степени зависит от слаженной работы всех ветвей власти. Безусловно, в 2010 году нам было бы значительно сложнее вытянуть страну из экономической пропасти, в которой она оказалась, если бы не слаженная работа президента, правительства и парламента. Там, где нет слаженной работы, нет и результата. Обращаюсь ко всем - не нужно путать парламент с баррикадами, а государственную политику с митингом», - заявил в своем выступлении Азаров.

В том же выступлении премьер подчеркнул, что представители оппозиции также частично виновны в сложившейся в стране ситуации. Он напомнил, как в ходе избирательной кампании представители оппозиции запугивали украинцев дефолтом, экономическим крахом, ростом цен и обвалом гривны, что вызвало валютный ажиотаж среди населения. «Я хочу спросить у этих оракулов, которые сидят в этом зале и пытаются нагнетать страх - где ваши пророчества? Кому они были на руку - простым людям или спекулянтам? Кто из вас ответит за вред, нанесенный людям?», - заявил Азаров.

Напомним, сегодня в Верховной Раде Украины состоялся традиционный час вопросов народных депутатов к Кабинету Министров Украины.