Коморовский: Польша не должна облегчать России давление на Украину

Об этом в интервью Gazeta Wyborcza сказал Президент Польши Бронислав Коморовский, комментируя предложение российских властей вернуться к проекту "Ямал-2".

"Мы точно знаем, что концепция, о которой говорит Президент Путин, касается совсем другого проекта, чем изначально предлагаемый "Ямал-2". Он должен проходить параллельно "Ямалу-1" на запад Европы. То, из-за чего сейчас стало шумно, это "перемычка", которая должна была повернуть на юг с перспективой обойти Украину как транзитное государство", - сказал он.

Б.Коморовский отметил, что такая концепция имеет не только экономические, но и политические последствия, напомнив, что Польша уже давно пытается уменьшить свою энергетическую зависимость от России.

"Мы должны также открыто сказать, что не хотим облегчать России давление на Украину. Особенно, когда идут переговоры Украины с Евросоюзом в деле Соглашения об ассоциации", - отметил президент Польши.

Вместе с тем он сказал, что, возможно, полякам, украинцам и россиянам стоит поискать в этом деле компромиссное и взаимовыгодное решение.

"В конечном счете Евросоюз сегодня отдает преимущество либерализации энергетическо-газового рынка", - сказал Б.Коморовский.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля 2013 Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» проработать вопрос строительства в обход Украины газопровода «Ямал-Европа-2» через Беларусь.

Через Ямальский газопровод, который проходит через территорию Беларуси и Польши в Германию, россияне ежегодно могут поставлять около 33 млрд кубометров газа.

5 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские власти не поддерживают идею строительства еще одного газопровода в обход Украины, который мог бы проходить через территорию Польши в рамках проекта "Ямал-Европа-2". По его словам, Польша не заинтересована в дополнительных поставках газа из России, поскольку хочет уменьшить свою энергетическую зависимость от россиян.

6 апреля вице-премьер Польши Януш Пехочинский, который обсуждал этот проект с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, заявил, что "Газпром" объяснил необходимость реализации проекта "Ямал - Европа-2" проблемами с транзитом через Украину.

Также вице-премьер добавил, что конкретные предложения "Газпрома" по реализации проекта "Ямал - Европа-2" будут подготовлены через 6 месяцев, отметив, что тогда польское правительство с учетом собственных интересов, в том числе вопросов энергетической безопасности, даст ответ России.