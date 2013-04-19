Азаров думает, что он успешно борется с коррупцией

Правительство успешно проводит мероприятия по борьбе с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Николай Азаров во время выступления в Верховной Раде, где рассматривается вопрос доверия к Кабинету министров.

“Реально зная масштабы и устарелость коррупционных рисков, мы начали системно их преодолевать”, - сказал Н.Азаров.

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Он отметил, что принят закон о борьбе с коррупцией, декларировании доходов и расходов государственных служащих, о государственных закупках, о доступе к публичной информации. “Все кандидаты на должности в публичной службе проходят специальные проверки. Так, на протяжении 2010-2012 годов к уголовной ответственности было привлечено около 10 тыс. чел. Вдвое больше, чем за предыдущие годы. Задумывался ли кто-нибудь, что когда оппозиционеры нагнетают истерию по поводу коррупции, они используют вот эти факты и примеры, которые реально выявлены правительством и расследованы генеральной прокуратурой, МВД. Эти факты свидетельствуют не только о масштабах коррупции, но и о масштабах ее преодоления”, - отметил Н.Азаров.

В то же время он отметил, что в этой сфере еще много работы.