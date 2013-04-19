Томенко предлагает журналистам - «заробитчанам» на ТВ вести ток-шоу о сексе

Председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко выразил надежду, что в Украине все же появятся цивилизованные европейские политические ток-шоу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.Томенко.

«К сожалению, самое знаменитое сегодня ток-шоу на телеканале «Интер» не имеет ничего общего ни со стандартами свободы слова, ни с принципами непредвзятости и незаангажированности», - отметил председатель Комитета.

По его словам, проблема не только в том, что эту программу ведет не гражданин Украины, проблема в том, что и не граждане Украины осуществляют контроль и режиссуру того, как правильно подавать информацию о власти, и как неправильно подавать информацию об оппозиции.

«Когда мы говорим о европейских принципах, то я не знаю такого политического шоу, для примера в Италии, которое бы, условно говоря, вел гражданин Франции, а граждане Германии как советники администрации президента и кураторы информационной политики координировали его деятельность и обеспечивали манипуляции, чтобы обосновать правильный курс президента и правительства. Поэтому сегодня мы должны говорить о стандартах, принципах и ответственности таких ток-шоу, а также о незаангажированности людей, которые их делают», - отметил в своем комментарии политик.

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Кроме того, он отметил, что никогда не высказывался против работы на рынке украинской журналистики заробитчан из других стран.

По мнению Н.Томенко, они могут вести ток-шоу о сексе или о современном искусстве, но не политические ток-шоу, которые не только во время выборов, но и постоянно по содержанию являются предвыборными. Более того, соответствующая норма содержится в законе о выборах, и запрещает журналистам и представителям шоу-бизнеса из других стран принимать участие в избирательном процессе Украины.

«Я думаю, что пора и нашим контролирующим органам, в частности налоговой, быть более внимательными к деятельности так называемых «дорогих заробитчан», которые работают на ниве медиа и шоу-бизнеса и являются более оплачиваемыми по сравнению с украинскими журналистами. У меня есть большие сомнения, что они добросовестно платят налоги в Украине и, вообще, работают в соответствии с действующим законодательством в системе налогообложения», - заметил Н.Томенко и добавил, что, складывается парадоксальная ситуация, когда они рассказывают украинцам как нужно жить по-европейски, в то же время, сами работают вне системы ответственности государства, в котором зарабатывают средства.

«Тем не менее, я настроен оптимистично, и верю, что в Украине все же появятся европейские по форме и украинские по содержанию политические ток-шоу, куда не будут приглашать шутов и политических киллеров, а где ответственные политики вместе с экспертами будут думать о том, как Украину сделать европейским демократическим государством», - резюмировал Н.Томенко.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 апреля, телеведущий Савик Шустер на заседании круглого стола на тему: “Кому мешают политические ток-шоу на украинском телевидении – власти или оппозиции?” сказал, что политические ток-шоу должны иметь хороший рейтинг, чтобы быть интересными телеканалам.

Также телеведущий обвинил Н.Томенко в шовинизме за его инициативу запретить иностранцам вести ток-шоу в Украине. "Эта фраза, что иностранец не может вести шоу в Украине. Я считаю, что это шовинистическая фраза", - сказал С.Шустер.