Шустер: балансируем между рейтингом и предметным разговором

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня телеведущий Савик Шустер на заседании круглого стола на тему: “Кому мешают политические ток-шоу на украинском телевидении — власти или оппозиции?”

"Руководитель канала меня ставит в сетку и нам за это платят деньги, а я и моя программа должна получать рейтинги, к сожалению, это суровая действительность. Вот мы и балансируем между рейтингом и неким предметным разговором", - сказал С.Шустер.

Он отметил, что конфликты во время политических ток-шоу возникают в основном из-за того, что некоторые люди не умеют высказывать коротко и четко свои идеи, аргументы, и в результате начинают друг друга оскорблять.

Кроме этого он назвал ошибкой "демарш" представителей оппозиции во время его программы 12 апреля.

"Я считаю, что оппозиция, которая ушла с последнего эфира ток шоу - для них это огромная потеря, поскольку они могли все сказать в лицо Кернесу. Они столько время готовили акцию протеста в Харькове, они собрали людей, им чего-то не дали сделать, они имели возможность сказать это на всю страну, но они это не сделали. Они в принципе немножко предали своих избирателей", - отметил С.Шустер.

"С моей точки зрения - они совершили ошибку", - добавил он.

Также телеведущий обвинил в шовинизме депутата Верховной Рады Украины Николая Томенко за его инициативу запретить иностранцам вести ток-шоу в Украине.

"Это фраза, что иностранец не может вести шоу в Украине. Я считаю, что это шовинистическая фраза", - сказал подчеркнул телеведущий.