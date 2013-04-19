Нардепы отказались от обеда - будут слушать Азарова

Верховная Рада Украины начала рассмотрение вопроса об ответственности Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, поскольку в 12 часов начинается плановый получасовой перерыв в парламенте, то председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак поставил на голосование вопрос о работе ВР без перерыва, который должен был быть с 12.00 до 12.30.

Решение о работе без перерыва было принято со второго раза, поскольку во время первого голосования за это высказались только 190 народных депутатов при необходимых 226 голосах «за». Во второй раз за работу без перерыва проголосовали уже 279 из 384 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.