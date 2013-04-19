Азаров прибыл в Верховную Раду

Премьер-министр Украины Николай Азаров прибыл в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, в правительственной ложе собрались члены Кабинета министров Украины. На данное время завершено оглашение депутатских запросов.

Как известно, сегодня в ВР – Час вопросов к правительству.