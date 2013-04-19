Азаров прибыл в Верховную Раду
12:03, 19 апреля 2013Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров пришел на час вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.
Азаров пришел
Премьер-министр Украины Николай Азаров прибыл в парламент.
Как передает корреспондент УНИАН, в правительственной ложе собрались члены Кабинета министров Украины. На данное время завершено оглашение депутатских запросов.
Как известно, сегодня в ВР – Час вопросов к правительству.
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