Азаров прибыл в Верховную Раду

12:03, 19 апреля 2013
Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров пришел на час вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров прибыл в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, в правительственной ложе собрались члены Кабинета министров Украины. На данное время завершено оглашение депутатских запросов.

Как известно, сегодня в ВР – Час вопросов к правительству.

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